Il Rapallo Rivarolese comunica che, a partire da oggi, Stefano Fresia non ricoprirà più l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. A Stefano va un sentito ringraziamento per l’impegno e la dedizione mostrati in questi anni.

Lascia la società anche l’allenatore in seconda Giovanni D’Asaro, che ha scelto di rassegnare le proprie dimissioni.

Tra oggi e domani verrà comunicato il nome del nuovo allenatore.

SSDRL Rapallo R. Rivarolese 1914