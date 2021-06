Dal 1 Luglio non farò più parte del Rapallo Rivarolese. Volevo ingraziare tutte le persone con le quali in questa stagione difficile ho avuto il piacere di collaborare. In primis il DG Mario Abbatuccolo per l’occasione concessami, la famiglia Verrini, Stefano Fresia, Mister di grande spessore e di enorme intelligenza. Romano Camicioli e Sara Ganapini, professionisti veri. Mi resta un velo di tristezza pensando a Maurizio Verrini. Un abbraccio sincero a tutti i calciatori ed a tutto il mondo bianconero.

