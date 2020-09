RAPALLO RIVAROLESE: MEMORIAL “DI FRAIA” E PRESENTAZIONE UFFICIALE. Continua la preparazione del Rapallo Rivarolese e i test condivisi: dopo una buona prova per i ragazzi di Cristiano Rossetti contro Sestrese e Vecchiaudace (per i bianconeri a segno Zunino, Panepinto e Bertuccelli) in occasione del Trofeo “Levrero”, nuovo impegno per i ruentini in questo pre campionato di Eccellenza 2020/2021.

Domani infatti ancora un allenamento congiunto al “Macera” di Rapallo in occasione del Memorial “Di Fraia”, a cui parteciperanno anche Voltrese e Caperanese: a seguire, sarà presentata ufficialmente la rosa bianconera che affronterà il campionato di Eccellenza (Girone B) nella stagione che avrà inizio questo 27 settembre 2020. Ecco la locandina:

«Memorial “Di Fraia” – Sabato 5 settembre 2020

Stadio “Macera”, Rapallo (Genova) h 17:30 Allenamento congiunto: Rapallo Rivarolese, Voltrese Vultur, Caperanese.

A seguire: PRESENTAZIONE UFFICIALE RAPALLO RIVAROLESE»