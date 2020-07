Da lunedì avranno luogo al Torbella gli Open Day per la Scuola Calcio e il Settore Giovanile del Rapallo Rivarolese – che da qualche giorno ha ufficializzato l’affiliazione con il Genoa attraverso il progetto “Genoa Soccer Academy” -. Ecco la locandina e il post della società ruentina:

«Open Day Luglio 2020! Da lunedì 6 luglio 2020 sarà possibile venire a conoscerci! Prova gratuita e senza impegno: la partecipazione è aperta a tutti i bambini (dai 2006 ai 2014). Date e orari:

MISURE DI SICUREZZA