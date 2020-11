In questi mesi abbiamo fatto il tifo per te.

Lo abbiamo fatto in silenzio, augurandoci che prima o poi ti avremmo rivisto su un campo di calcio.

Ora ci hai lasciato.

Maurizio Verrini, il nostro Presidente ci ha lasciato.

Tutto il Rapallo R. 1914 Rivarolese si stringe alla famiglia Verrini in questo momento di profondo dolore e tristezza.

Ciao Maurizio, ciao Presidente, mancherai a tutti noi.

Riposa in Pace.

La redazione di DILETTANTISSIMO si unisce al dolore della famiglia VERRINI e della società RAPALLO RIVAROLESE e porge le più sentite condoglianze.

Noi lo ricordiamo così in una intervista di un paio di stagioni fa: battagliero e volenteroso di fare sempre al meglio le cose