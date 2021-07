Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Rapallo Rivarolese:

“Il Rapallo Rivarolese è lieto di annunciare che Matteo Drazza e Tommaso Imperato ricopriranno il ruolo di Responsabili della comunicazione e Ufficio Stampa per la stagione sportiva 2021/22.

La società desidera ringraziare Maurizio Medulla e Sara Ganapini per la serietà e professionalità dimostrate. A Sara, in particolare, va un grande in bocca al lupo per la sua nuova esperienza professionale.

La società

Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese”