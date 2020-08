Un colpo per reparto in casa Rapallo Rivarolese : dopo l’arrivo del centrocampista Panepinto e di Zunino in attacco, ecco il difensore Thierry Audel . Il giocatore, dopo anni di professionismo in Italia – con le maglie di Triestina, San Marino e Pisa – e all’estero – 7 anni in Inghilterra, in competizioni equivalenti alle nostre Serie C/D – ritorna in Italia nel nostro campionato di Eccellenza, con la maglia del Rapallo Rivarolese. Ecco il comunicato della società, la foto di rito e la prima intervista da giocatore ruentino:

