Rapallo Rivarolese, primo test amichevole: gli uomini di mister Rossetti si sono affrontati in un’amichevole “casalinga” dopo i primi giorni di preparazione – a segno Rossetti, Menini e Guernieri. Il tabellino e le immagini del match (link pagina Facebook ufficiale Rapallo Rivarolese):

«È terminata la prima settimana di preparazione per il Rapallo Rivarolese. Questa mattina al “Macera” di Rapallo, primo test amichevole “casalingo” per i ragazzi di mister Rossetti: divisi in due squadre (bianchi e verdi), i ragazzi si sono affrontati in tre tempi da 30 minuti ciascuno. Il tabellino del match:



Rapallo Rivarolese (bianchi) – Rapallo Rivarolese (verdi) 2-1

(Rossetti 20′ pt, Guernieri 7′ tt) (Menini 10′ st)».

