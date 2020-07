«La Società Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dei giocatori Nicolò Rossetti e Pietro Bonanno per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

RAPALLO RIVAROLESE: MISTER ROSSETTI RITROVA DUE GIOCATORI. Due vecchie conoscenze di mister Rossetti si aggiungono alla rosa del Rapallo Rivarolese per la prossima stagione: Nicolò Rossetti , attaccante classe 1988 e Pietro Bonanno , difensore classe 1998. Ecco il comunicato ufficiale della società bianconera e le foto di rito:

