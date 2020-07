La SSDRL Rapallo R. 1914 Rivarolese è lieta di comunicare che Massimo Tulimiero sarà il nuovo tecnico della juniores nella prossima stagione 2020/21. Coadiuvato dal viceallenatore Fulvio Sulpizi.

L’Allenatore arriva al Rapallo Rivarolese dopo tre anni al timone della juniores regionale dell’Anpi Sport E. Casassa e un anno al San Cipriano (juniores provinciale. Ritrova dunque mister Rossetti, all’epoca allenatore della prima squadra proprio al San Cipriano).