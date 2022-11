A Rapallo si cambia.

Nell’immediato dopo gara della sfida casalinga contro la Genova calcio, la

Società ha deciso di affidare la guida tecnica della 1ªsquadra a STEFANO FRESIA.

Per il tecnico si tratta di un ritorno alla guida dei bianconeri, il 3º per la precisione.

La società ringrazia Simone Tuccio per aver traghettato la squadra nel dopo Di Somma e per il gran lavoro svolto in questo periodo.

Simone Tuccio comunque rimarrà all’interno dello staff tecnico della prima squadra come Mister in seconda di Stefano Fresia.