La rassegna stampa di oggi, mercoledì 15 aprile.

SILERI: “RIPRESA DEL CALCIO INVEROSIMILE”

La nostra rassegna stampa si apre con un’importante conferma a livello politica circa le difficoltà della ripresa dei campionati. Il viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, ha dichiarato al programma televisivo “Fuori dal Coro” che sia “inverosimile” l’ipotesi della ripresa del campionato di calcio. “Credo che, purtroppo, un campionato di calcio in questo momento, con gli stadi aperti e con un’epidemia in corso, sia inverosimile…” Lo riporta SportMediaset.

IL PRESIDENTE SIBILIA RICORDA FRANCO LAURO: “UN AMICO DEI DILETTANTI”

Il Presidente della LND Cosimo Sibilia ha ricordato Franco Lauro, storico volto del giornalismo sportivo in Rai scomparso a 58 anni per un malore improvviso. “Sono profondamente colpito dalla morte di Franco Lauro, un grande professionista ma soprattutto un amico, non solo mio personale ma anche del calcio dilettantistico. In questo momento così difficile per il Paese e per lo sport, in uno dei suoi ultimi interventi, non aveva fatto mancare il suo sostegno al nostro movimento, ricordandone la sua straordinaria importanza per tutto il calcio italiano. A nome mio e dell’intera Lega Nazionale Dilettanti giunga un commosso abbraccio alla famiglia ed alla redazione di RaiSport”. (ANSA.it)

MAXI ROSE E CONTI IN ROSSO, PREOCCUPA LA SERIE C

Come riporta Gianfranco Teotino nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il gradino più basso del professionismo, la Lega Pro, rischia di pagare caro questo stop emergenziale. Infatti molte squadre presentano a libro paga quasi 40 giocatori: “Nessuna sorpresa perciò che l’intero sistema della Serie C risulti insostenibile: è inevitabile se ogni anno spende il 50% più di quanto incassa, se i debiti corrispondono al 92% del totale delle attività, se le società evitano il crac soltanto grazie alla generosità degli imprenditori proprietari…” La souzione, dice Teotino, sarebbe “una riforma della struttura dei campionati, con riduzione di almeno un terzo dei club di Serie C”. (Gazzetta dello Sport, pag. 27).

600 EURO: BOOM DI RICHIESTE DAI COLLABORATORI SPORTIVI

Sono state presentate più di 110 mila domande relative all’indennità per i collaboratori sportivi stanziata dal Governo per l’emergenza Covid-19. Nella giornata di ieri, sono arrivate 6.500 richieste. (gazzetta.it)