TUTTOSPORT, I DILETTANTI DI SIBILIA CHIEDONO CERTEZZE

Il quotidiano di Torino sottolinea l’importanza del Consiglio Federale di mercoledì anche per quanto riguarda le sorti del calcio dilettantistico, dalla Serie D alla Terza Categoria. Troppe le partite che mancano in Serie D (745 in tutta Italia, esclusi i play-off), ed è impensabile chiedere ai club di tornare in campo dopo tre mesi di stop forzato. Le certezze, chieste da Sibilia in FIGC, sono le 9 promozioni in Lega Pro, un criterio per le retrocessioni, aprendo le porte delle riammissioni in caso di posti vacanti per club secondi in classifica. Nel frattempo, il 98% dei giocatori italiani è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. (Tuttosport, p.8)

SERIE D, SE I CAMPIONATI SI FERMANO, CRISTALLIZZATE LE CLASSIFICHE: CHI SALE

Il Corriere dello Sport ribadisce come il prossimo consiglio direttivo della LND sarà fondamentale per il futuro dei tornei dilettantistici. Si va verso lo stop, e la Serie D, crocevia tra dilettantismo e professionismo, è pronta a eleggere le 9 candidate alla Lega Pro. sono Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto, Palermo. Tra le liguri resta in corsa la Sanremese semifinalista in Coppa Italia. (Corriere dello Sport, p.29)

L’ENTELLA NON HA PAURA: “CAMPIONATO D’UN FIATO? CI SIAMO ABITUATI”

Il 4 maggio 2019 l’Entella festeggiava il ritorno in Serie B dopo. un anno di “purgatorio” in Lega Pro, dopo il caso giuridico/mediatico durato oltre sei mesi che coinvolse la squadra di Gozzi. Dopo la retrocessione ai play-out, infatti, l’Entella avrebbe avuto diritto al ripescaggio in Serie B per il fallimento del Cesena. Ripescaggio che non avvenne mai, ma nel frattempo, tra dispute e ricorsi, l’Entella rimase senza giocare per 50 giorni. Dal 4 novembre al 4 maggio, una cavalcata “compressa”, con partite ogni tre giorni, che portò alla Serie B. Roberto Boscaglia ritroverà i suoi ragazzi mercoledì, e sulla base dell’esperienza dell’anno scorso dichiara: “Sarà una storia differente, ma possiamo trarne spunti. Se si dovesse riprendere utilizzeremo l’intera rosa e saranno fondamentali i 5 cambi. Che vorrei vedere sempre, anche dopo questa emergenza”. E il capitano Nizzetto sorride… “Per noi p bello, si gioca sempre e ci si allena poco!” (La Gazzetta dello Sport, p.25)

SERIE A, CONTE PRENDE ANCORA TEMPO, MA LA FIGC PRESSA

Il premier Giuseppe Conte, spinto da pressioni politiche che arrivano sia dalla maggioranza (soprattutto PD) e dall’opposizione, sa che ormai fermare definitivamente il campionato avrebbe delle ripercussioni serie, addirittura sulla durata dell’esecutivo. Ma sa anche che i presidenti di A hanno bisogno di una data precisa, visto che il 13 giugno, da loro indicato, non è per nulla ufficiale. Mercoledì ci sarà il consiglio federale, ma prima si terrà un incontro tra Conte, Gravina e Dal Pino. (Corriere dello Sport, p.7)

