IL PRESIDENTE BRAIATI COME IVALDI: “STOP ALLE RETROCESSIONI”

Anche il Presidente della FIGC Emilia Romagna Paolo Braiati concorda con il Presidente ligure Giulio Ivaldi sul blocco delle retrocessioni dall’Eccellenza alla Terza Categoria. La LND ha lasciato libertà ai comitati regionali di decidere sulle sorti di questi campionati, e iniziano dunque ad esporsi i vari presidenti. In ogni caso il percorso prevede però ancora dei passaggi: il 3 giugno il Consiglio Federale, poi il 5 è previsto un nuovo Consiglio di Lega. (Il Resto del Carlino)

DILETTANTI, INIZIA IL VALZER DELLE PANCHINE IN ECCELLENZA E PROMOZIONE

Arrivata la decisione di sospendere definitivamente i campionati dilettantistici, fioccano le prime ufficialità per quanto riguarda le panchine liguri. Maisano e la Cairese hanno ufficializzato l’addio, così come Palermo e il Celle Ligure e Priano e il Valdivara 5 Terre. È già stata annunciata dal tecnico Claudio Paglia l’imminente separazione con il Real Fieschi, mentre tra Di Somma e il Little Club l’addio era stato “programmato” già al momento del suo ritorno. Arriva anche qualche conferma: pare infatti che l’Imperia abbia individuato in Lupo la persona giusta anche per la prossima stagione. Fabio Carletti, vicino al Molassana, ha deciso di rimanere alla Praese. (dilettantissimo.tv)

SERIE D, SENZA PLAY-OFF NIENTE GRADUATORIA PER LA C. RETROCESSE, LE MODALITÀ PER I RICORSI

Il format del campionato di Serie D prevede nove promozioni dirette in C, le prime di ogni girone. E, in questo senso, la LND ha avanzato la proposta di garantire questa regola. Ma per i play-off post season, che determinano una graduatoria per i ripescaggi in Serie C. Cristallizzato il campionato, i play-off non si disputeranno e le squadre coinvolte nella zona spareggi sperano che qualcosa si muova. Le società retrocesse dalla LND, invece, potranno ricorrere nei vari gradi di giudizio (Collegio di garanzia dello Sport del CONI, Tar del Lazio e Consiglio di Stato) entro 45 giorni qualora la FIGC confermasse il consiglio della Lega Dilettanti. (Corriere dello Sport, pag. 31)

SERIE A, LE GENOVESI PRONTE A RIPARTIRE

Genoa e Samp sono al lavoro per prepararsi al meglio in vista della ripresa del campionato. Non senza qualche dubbio e preoccupazione. Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, afferma che “nessuno sa ancora quali potrebbero essere le conseguenze per i giocatori che sono risultati positivi”, aggiungendo che “se si giocherà lo faremo nel periodo più caldo dell’anno”. Il tecnico romano plaude alla regole delle cinque sostituzioni: “sono sicurò che aiuterà”. Sorride – sotto la mascherina – Davide Nicola, il tecnico rossoblu tornato al Pio per lavorare con il gruppo a disosizione: rientreranno infatti in gruppo Ghiglione e Lerager, mentre sembrano aver ritrovato lo smalto giusto Destro e Falque. E le partite ogni tre giorni fanno pensare a un turn over importante (Tuttosport, pag. 22)

