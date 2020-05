La rassegna stampa di oggi, venerdì 29 maggio 2020.

IL MODELLO LOMBARDO PER SALVARE I DILETTANTI

Blocco delle quote giovani, sconti e nessuna retrocessione. Il modello lombardo che emerge in questi giorni è stato spiegato a La Voce di Mantova da Paola Rasori, vicepresidente vicario della FIGC lombarda. “La nostra linea è nota: promuovere le prime in classifica e bloccare le retrocessioni. Per il prossimo anno siamo orientati a bloccare le quote, ovviamente solo per i giocatori obbligatori nelle prime squadre, per facilitare le società. Abbiamo elaborato un piano economico: con le nostre risorse siamo in grado di scontare sulla prossima iscrizione il terzo di quota non goduta nella scorsa stagione.” (La Voce di Mantova)

SERIE D, I CAPITANI NON VOGLIONO RETROCEDERE A TAVOLINO

Un’altra iniziativa per rimanere in Serie D allontanando lo spettro della retrocessione diretta decisa dalla LND e al vaglio della FIGC. È arrivata la richiesta di 28 capitani (su 36 società retrocesse), pronti a far fronte comune con le rispettive squadre affinché vengano riviste le scelte iniziali sulle retrocessioni. “Riteniamo che non si possa retrocedere per colpa di una pandemia con tante gare ancora da giocare” (Corriere dello Sport, pag. 31)

ENTELLA, IL MEDICO-EROE: VISITAVA PORTA A PORTA I MALATI DI COVID

È una notizia che non riguarda da vicino i dilettanti, ma che scalda il cuore e vede coinvolto il medico di una squadra ligure, l’Entella. Riccardo Saporiti, il giovane medico sociale del club chiavarese, per due mesi si è offerto volontario per visitare porta a porta i malati di CoVid 19. “Una scelta di cuore, un aiuto a tanta gente che così non è finita in ospedale”. L’intervista al dott. Saporiti è sulle pagine di Tuttosport. (Tuttosport, pag. 9)



