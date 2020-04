Il decreto liquidità approvato lunedì sera prevede la possibilità di prestiti per tutte le aziende del Paese, Calcio compreso, ma ancora non c’è pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le linee generali sono state anticipate dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Gualtieri e Patuanelli durante la conferenza stampa in chiusura del consiglio dei minsitri. “Il finanziamento” – prosegue l’articolo – “a un tasso molto vicino allo zero (dovrebbe essere dello 0,50 annuo), avrà una durata di sei anni, e non potrà essere superiore al 25 per cento del fatturato 2019 o al doppio dei costi per il personale”. All’interno del decreto ci sarebbe anche il fondo per la piccola e media industria.

Lunedì sera Spadafota aveva annunciato prestiti sportivi per 100 milioni riservati alle federazioni, enti di promozione, società sportive dilettantistiche e asd (escluso dunque lo sport professionistico).

“Quante risorse possono essere disponibili invece anche per il calcio di vertice con il decreto liquidità? Si sa che i finanziamenti dovrebbero servire per i costi del personale, gli investimenti e l’innovazione tecnolo- gica. Ma bisognerà studiare il testo per farsi un’idea” (Valerio Piccioni, Gazzetta dello Sport, pag. 6)