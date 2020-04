Rassegna stampa di oggi, 27 aprile 2020.

“I DILETTANTI HANNO CHIESTO DI FERMARSI”

Lo ha annunciato ieri Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport. “Il calcio dilettantistico ha già fatto sapere di volersi fermare, una decisione sofferta che comprendo”. Sono state le stesse società a far sapere di non essere in grado di seguire lo scrupoloso protocollo medico previsto. La Lnd ne ha preso atto, ma attende che sia il Governo a sancire lo stop. Magari per avere maggior potere negoziale quando si tratterà di rivendicare gli aiuti economici dallo Stato. Per lo stop ufficiale, comunque, sembra ormai una questione di poco tempo. (La Voce di Mantova)

I GIORNALI TUONANO: UN MINISTRO NON SMENTISCA IL PRESIDENTE

Le prime pagine dei principali quotidiani sportive aprono con una dura presa di posizione nei confronti di quello che è un vero e proprio controsenso: nella conferenza a reti unificate Giuseppe Conte ha annunciato la ripresa degli allenamenti degli sport di squadra il 18 maggio, ma poche ore dopo il ministro Spadafora si è espresso con un enigmatico “Vedremo”. “LA PRESA IN GIRO”, titola il Corriere dello Sport, che incalza: “Nel giorno in cui l’Italia apre ma non riapre, il calcio riparte ma non riparte. La confusione regna sovrana sotto il cielo dello sport” (Barbano, p.1). Anche Tuttosport si esprime negativamente sulla situazione: “Governo nel pallone”. “La realtà andata in onda, scrive Bo a p.2, è stata grottesca”.

SPADAFORA: VIA AI 600 EURO, CONTRIBUTI STATALI A ATTIVITÀ DI BASE

Il ministro Vincenzo Spadafora ha annunciato l’arrivo dei bonifici ai lavoratori del mondo dello sport: “Da domani la società Sport e Salute sarà in grado di emettere i primi 27mila bonifici per i lavoratori del mondo dello sport. Ci abbiano messo più tempo rispetto a quelli dell’Inps perché questo mondo non era regolamentato o tutelato né aveva garanzie di ricevere i contributi previsti dal Decreto di marzo. Siamo riusciti a estendere il bonus di 600 euro anche a loro. Inoltre non c’è più il tetto dei diecimila euro di reddito per avere preferenzialmente il contributo. Tutti coloro che hanno fatto domanda a Sport e Salute riceveranno il contributo. Inoltre, tale sostegno sarà riproposto anche per il mese di aprile”. (Abruzzo Calcio Dilettanti)

In merito alla questione è intervenuto polemico il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli: “Scommettiamo che ci vorrà una vita prima di riceverli?” (p.2)

SERIE D, GHIRELLI ASSICRA: “NON BLOCCHEREMO LE PROMOZIONI”

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha scritto una lettera al numero uno della LND Cosimo Sibilia, dopo le polemiche a seguito del progetto illustrato dalla Lega Pro nei giorni passati. Secondo questa proposta, infatti, i ripescaggi dalla Serie D sarebbero stati bloccati, senza tuttavia interpellare Sibilia e gli organi competenti. “Ti assicuro – scrive Ghirelli – che l’ultima cosa che mi passa per l’anticamera del cervello è quella di togliere le promozioni alla Serie D”. Il presidente Lega Pro, infine, porge la mano a Sibilia proponendogli un’alleanza per riformare i campionati. (La lettera integrale a p.29 del Corriere dello Sport)

