Spadafora: 230 milioni per sport dilettantistico.

Le parole del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, affidate a un Tweet nella giornata di ieri, sul sostegno per i lavoratori sportivi: «È stato firmato il decreto da 230 milioni ai lavoratori sportivi e per il sostegno a fondo perduto per le ASS e SSD!». Una manovra che potrebbe diventare fondamentale per impedire la scomparsa delle piccole società dilettantistiche, continuando a garantire la propria importante funzione sociale. (Twitter, Vincenzo Spadafora)

Soffiano venti di battaglia estiva. Retrocedere? No di “Salviamoci”

L’estate giudiziaria che vivremo (concentrata secondo il decreto governativo in soli 45 giorni con tre gradi di giudizio in un mese e mezzo) sarà infuocata. Dopo che è stata decisa dalla Lega Dilettanti la proposta da portare al Consiglio Federale, è scoppiato il finimondo, soprattutto per quanto riguarda l’argomento retrocessioni. La “patata bollente” passa a Gravina e al Consiglio Federale della prossima settimana.

In Serie D 31 squadre su 36 (tutte tranne Pomezia, Francavilla, Verbania, Crema e Tuttocuoio) procederanno con l’azione legale, unendosi nel comitato “Salviamoci” coordinato dall’avvocato Antonio Petraglia, presidente del Grumentum Val D’Agri (una delle retrocesse): «Facciamo due obiezioni: una sul metodo e l’altra sul contenuto. La prima: non c’è stata una riunione con i diretti interessati, la Lega ha deciso di farci perdere il titolo sportivo d’ufficio senza neppure ascoltare i presidenti (in Serie A B e C sono stati diversi i tavoli di confronto). La seconda: questa decisione è un unicum in Europa, non solo nel calcio dilettantistico, ma anche negli altri sport».

Il Comitato ha proposto una soluzione alternativa che però non convince la lega: andare in sovrannumero di squadre per la prossima stagione e prevedere più retrocessioni per riequilibrare il campionato successivo. Sono scesi in campo anche i capitani delle squadre, radunati da Francesco Cardinali dell’Anagni Calcio: «Riteniamo che non si possa retrocedere per colpa di una pandemia con tante gare ancora da giocare. Crediamo che non sia giusto promuovere le migliori seconde dall’Eccellenza e far retrocedere le ultime quattro di Serie D».

Cosimo Sibilia risponde (SportInOro): «Abbiamo fatto di tutto per creare meno danni possibile. Io non ho interessi a far retrocedere una squadra piuttosto che un’altra, e non concepisco le offese ricevute. Questa è una proposta della LND, se ne parlerà al Consiglio Federale ed eventualmente, per chi vorrà, ci saranno i tre gradi di giudizio». (Giorgio Marota, Corriere dello Sport, pag. 29)

