SERIE A, INCONTRO CONTE-SOCIETÀ IN SETTIMANA

In settimana ci sarà l’incontro del mondo del calcio e dello sport con il premier Conte e il ministro Spadafora. Ripartire in serie A significa provare a farlo magari più in là con la B, ma anche evitare che lo stop della Lega Pro (non ancora definitivo) abbia effetti devastanti sulla mutualità. Senza dimenticare il rischio di una moria di società dilettantistiche già denunciato da Cosimo Sibilia, leader della Lnd. Anche se tutto questo mondo dell’attività giovanile e dilettantistica tornerà a giocare inevitabilmente a settembre. Insomma, quella della serie A dovrà essere comunque una ripartenza utile a tutto il sistema. (La Gazzetta dello Sport, p.3)

LA BUNDES TREMA: 2 CONTAGIATI A DRESDA

La Dynamo Dresda, Serie B tedesca, ha comunicato che gli esami hanno rivelato la presenza di due giocatori affetti da Covid-19. I giocatori risultati positivi erano stati a contatto, in questi giorni, con i propri compagni, ed è scattata da prassi la quarantena obbligatoria per tutta la squadra di 14 giorni. Inevitabilmente, il Dresda non potrà giocare, almeno, le prossime 3 partite. La Serie B tedesca è a rischio, i vertici promettono di prendere una decisione nelle prossime ore. E se succedesse anche in Bundes? (Corriere dello Sport, p.13)

DILETTANTI, SENZA AIUTI NON SI SOPRAVVIVE

“Se non ci saranno aiuti dal Governo, sarà difficile garantire facilitazioni alle società sui costi di iscrizione, che non vadano oltre la restituzione del terzo delle spese non goduto dalle società iscritte nel 2019/2020. L’allarme, giustificato e non certo inedito, è stato lanciato durante l’incontro virtuale tra società bresciane organizzato dalla Lnd, dal consigliere di casa del Crl Bignotti, che ha ricordato come, ad oggi, oltre a non esserci stato ancora nessuno stop dell’attività dilettantistica, non ci sia stata nemmeno garanzia dell’ammontare degli aiuti promessi dal ministro Spadafora.” (l’articolo completo su La Voce di Mantova)

IL MODELLO CAMPANO: CAMPI GRATIS FINO AL 2021

Il presidente della FIGC Campania Carmine Zigarelli si è reso protagonista di una richiesta al governatore della Campania De Luca per l’utilizzo a titolo gratuito delle strutture sportive fino alla conclusione del 2021 oltre a dare sostegni economici per gli addetti ai lavori. E nel concludere il suo documento il presidente del calcio regionale campano auspica che questa partita importante sia vinta restando tutti uniti per uscirne più forti di prima con un sano spirito sportivo. E, pur non dicendolo, di fatto dà appuntamento alle società alla prossima stagione, auspicando che questa brutta vicenda del Coronavirus sia lasciata alle spalle. (Sportchannel). Nel caso questa richiesta venisse accolta, chissà che il modello campano non possa essere d’esempio per le altre regioni.

