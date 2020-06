La rassegna stampa di oggi, venerdì 5 giugno 2020. FIGC e Governo aiutano i dilettanti, soddisfatto Sibilia.

DILETTANTI, 5 MILIONI CHE DANNO FIDUCIA. SIBILIA: “ORA CI AIUTI IL GOVERNO”

La Gazzetta dello sport dedica una pagina alla “manovrona” salva-calcio. Quasi 22 milioni sborsati dalla FIGC da dividere tra Serie B, Lega Pro e Dilettanti. A ogni divisione andranno 5 milioni, alla Serie A femminile 700mila euro. I restanti 6 saranno divisi in due fondi, uno per i calciatori e uno per gli allenatori. “Un’iniziativa senza precedenti e una grande assunzione di responsabilità – annuncia Gravina – sarà un volano per la ripresa”. Esulta il calcio dilettantistico, nella persona della sua figura più rappresentativa, il presidente LND Cosimo Sibilia: “Credo che questa sia la migliore risposta a chi attendeva con impazienza delle certezze dalle quali ripartire. Da oggi il calcio dilettantistico può guardare al futuro con maggiore serenità. Ora ci aspettiamo un aiuto anche dall’autorità governativa”. (La Gazzetta dello Sport, p. 10)

FONDO “SALVA-SPORT”, NEL “DECRETO RILANCIO” AIUTI AI DILETTANTI

La richiesta del presidente Sibilia da parte di un aiuto governativo potrebbe trovare risposte nel “fondo salva-sport”- All’interno del decreto legge “rilancio” è infatti previsto questo fondo, che prevede un prelievo sulla raccolta delle scommesse sportive dello 0,5 per due anni (per il 2020 minimo garantito di 40 milioni, nel 2021, saranno 50). Questi soldi, almeno per l’anno in corso, serviranno per aiutare «società sportive e associazioni dilettantistiche». Naturalmente non solo calcistiche. I criteri di distribuzione, annuncia Spadafora, saranno stabiliti a partire da venerdì. (La Gazzetta dello Sport, p. 10)

RETROCESSIONI, SIBILIA NON ARRETRA: “GIUSTO PENALIZZARE IL DEMERITO”

Una bella spallata alle dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente della Figc Marche Paolo Cellini in merito all’eventuale blocco delle retrocessioni nei campionati regionali l’ha data il presidente della Lnd Cosimo Sibilia, intervenuto nei giorni scorsi in diretta ad una televisione privata bolognese, interpellato proprio sull’argomento. “Le indicazioni dall’alto erano chiare – dice Sibilia – premiare il merito e penalizzare il demerito. Decisione difficile ma presa con scrupolo”. (Il Resto del Carlino)

LUNEDÌ IL VERDETTO DELLA FIGC SULLE RETROCESSIONI DALLA D

La disputa, ad ogni modo, è destinata a risolversi presto. Il Corriere dello Sport ricorda infatti che lunedì, nel corso del Consiglio Federale, si valuteranno le proposte arrivate dal consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, tra cui la cristallizzazione delle classifiche di Serie D al momento dell’interruzione del campionato, con la promozione delle prime classificate e, come anticipato nella notizia precedente, la retrocessione in Eccellenza delle ultime 4. Le 36 squadre virtualmente retrocesse restano alla finestra, nella speranza di un ribaltone. (Corriere dello Sport, p. 29)

IL CALCIO FEMMINILE A RISCHIO: “GUARDIAMO LA REALTÀ, CI ALLENIAMO SOLO IN TRE”

Solo tre squadre di Serie A femminile sono tornate in campo ad allenarsi. Lo scenario dipinto da Rita Guarino, tecnico della Juventus Women, non lascia ben sperare per il futuro del calcio femminile. “Diverse società hanno perso sponsor e sono in arretrato con i pagamenti” spiega il tecnico alla Repubblica. La Juventus è l’eccezione, ma molte società “non hanno strutture adeguate nemmeno per garantire alle ragazze allenamenti individuali in sicurezza”. Insomma, una situazione che non fa ben sperare per la ripresa. La soluzione può essere il tanto agognato riconoscimento di professionismo anche per il calcio femminile? Sì, “ma con un adeguato sostegno economico e una pianificazione sostenibile. Altrimenti alle prime difficoltà crolla tutto” (La Repubblica, p. 36)

Questa era la rassegna stampa di oggi, venerdì 5 giugno 2020.

