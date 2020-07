Prima Squadra: Nuovi arrivi e prime dichiarazioni di Mister Muzio Continua senza sosta l’attività di consolidamento e costruzione del Real Fieschi Stagione 2020/2021.

Dopo l’annuncio dell’accordo con Mister Fabio Muzio, che guiderà la Prima Squadra nel campionato di Promozione Ligure, arrivano diversi innesti di qualità con l’intento di dare manforte alla squadra nel perseguimento degli obbiettivi stagionali.

Mister Fabio Muzio: le prime parole

«Per quanto mi riguarda sono molto contento di essere arrivato in una società prestigiosa con una compagine sociale completamente nuova. Ho trovato voglia di fare e progetti semplici ma lineari e concreti. Inoltre è sempre un piacere riscontrare entusiasmo e voglia di crescere. Stiamo lavorando per allestire una rosa competitiva e attrezzata con l’obbiettivo di salvarci in Promozione».

I nuovi arrivi. Ecco la lista dei nuovi giocatori che vestiranno la casacca biancoblu nella prossima stagione:

Gaccioli Nicolò, portiere leva 1999 con esperienze nelle seguenti squadre: Primavera Entella, Lavagnese, Caperanese, Golfo Paradiso. Spalletta Mario, con esperienze nelle seguenti squadre: Giovanili Sampdoria, Golfo Paradiso, Caperanese, Sammargheritese Giacomo Canessa, esterno sinistro leva 1998 con esperienza nelle seguenti squadre: Primavera Entella, Ligorna, Sammargheritese, Ruentes.

Tommaso Atzori, centrocampista leva 2000 con esperienze nelle seguenti squadre: Sestrese, Lavagnese, Calvarese. Tall Rahem, attaccante classe 1996 con esperienza nelle seguenti squadre: Campese, Calvarese.

La dirigenza è al lavoro per la chiusura di altre importanti trattative con l’intento di completare quanto prima la rosa.

