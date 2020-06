Dopo la separazione con Claudio Paglia, oggi nuovo tecnico del Baiardo, il Real Fieschi trova il suo allenatore: si tratta di Fabio Muzio, lo scorso anno alla Calvarese, ex Caperanese, Moneglia, Moconesi, Rivasamba e Casarza Ligure. Il tecnico è pronto per una nuova avventura, eccolo qui in posa con i colori della sua nuova squadra. Il comunicato ufficiale della società arriverà nei prossimi giorni.

Torna alla HOME di Dilettantissimo