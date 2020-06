Nel frattempo tutti noi non vediamo l’ora di poter ritornare a poggiare i piedi sul nostro campo, la nostra casa, che con il nuovo manto sarà fiore all’occhiello dello sport di tutto il comprensorio. E siamo sicuri sia così anche per i nostri ragazzi.

Tra le grandi notizie di questa ripresa c’è l’inizio dei lavori di rifacimento del manto erboso del campo “San Martino” di San Salvatore dei Fieschi . Un intervento tanto atteso quanto sperato da tutti noi e che protraendosi per diversi mesi avrebbe comunque impedito lo svolgimento dei nostri tradizionali appunti estivi, quali il Torneo di Calcio Giovanile dei Fieschi – Memorial G. Levaggi e i campi estivi. Eventi che siamo certi si terranno nel 2021 e per i quali inizieremo appena possibile la programmazione. All’Amministrazione Comunale e a tutti coloro che si sono adoperati per questi lavori vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

Lo staff è al lavoro per trovare le figure tecniche più adatte a dare continuità a quanto in questi anni è stato fatto, preservando e migliorando ciò che riteniamo essere la nostra risorsa più preziosa. In quest’ottica sarà fondamentale la collaborazione di tutti, sia dei tecnici che ci hanno già riconfermato la loro disponibilità, sia dei preziosissimi Dirigenti Accompagnatori.

La prima intenzione del Presidente Ermano Biancardi è di ripartire da quelle che sono state e continueranno ad essere le fondamenta di Real Fieschi ASD, i ragazzi del Settore Giovanile. Al termine di una stagione in cui, a seguito delle difficoltà societarie prima e dell’emergenza legata al Covid-19 poi, il calcio giocato è rimasto spesso in secondo piano: l’intenzione di tutta la Società è quella di rimettere al centro del progetto il divertimento dei nostri ragazzi.

Confermata anche per la Stagione 2020/2021 la composizione del Consiglio Direttivo insediatosi in data 22 Gennaio. Il nuovo Consiglio Direttivo della A.S.D. Real Fieschi, lo ricordiamo, è composto dal Presidente Biancardi Ermano; dal vicepresidente Benso Igor e da Muzio Renzo, segretario. Completano la composizione del Consiglio: Sanguineti Romolo, Consigliere delegato al Settore Giovanile; e i consiglieri Giocolano Marco e Perazzo Angela. La comunicazione della Società sarà affidata alla fattiva e concreta collaborazione dei Dirigenti Accompagnatori di tutte le leve.

PRIMA SQUADRA: LA NOSTRA GRANDE OPPORTUNITÀ IN PROMOZIONE

La Stagione 2020/2021 sarà anche il nostro grande banco di prova per quanto riguarda la Prima Squadra. Con grande soddisfazione siamo riusciti a mantenere la categoria e per questo a Mister Paglia, ai nostri giocatori e a tutto lo staff vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per l’impegno profuso e la dedizione alla causa Real Fieschi che hanno dimostrato in questi mesi.