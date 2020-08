Il Real Fieschi continua la sua campagna acquisti e si assicura il centrocampista offensivo ’97 Valentino Privino, ex di Lavagnese, Rapallo, Sammargheritese e Ruentes. Privino, cresciuto nel settore giovanile del Genoa (dove ha giocato per nove stagioni) è alla sua prima esperienza in Promozione: aveva infatti giocato in Serie D, Eccellenza e, l’anno scorso, in Prima Categoria.

“Sono Molto contento di iniziare questa nuova esperienza insieme al Real Fieschi. – ha detto Privino a Dilettantissimo – Siamo una squadra giovane con tanta voglia di fare, Sono sicuro che insieme al mister e alla società costruiremo qualcosa di importante.”

L’augurio, per il classe 1997, è quello di tornare presto in campo. “Non vedo l’ora di iniziare dopo tutti questi mesi particolari in cui il calcio è mancato più di ogni altra cosa.”

