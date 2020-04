Lo Spezia alla Blancos Cup, un torneo “galattico” al Santiago Bernabéu con Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Derby County. Una competizione amichevole che vede coinvolte tutte le squadre più gloriose che indossano la divisa bianca. Lo Spezia annuncia sui propri canali social il grande evento, facendo sognare i tifosi.

Tra questi, i primi 5 che invieranno allo Spezia un video in cui cantano l’inno degli Aquilotti in spagnolo, infatti, vinceranno un biglietto omaggio per il Bernabéu.

E chissà quanti tifosi avranno inviato le loro performance canore, dimenticandosi prima di dare un’occhiata al calendario: 1 aprile!

Infatti, poco dopo arriva la smentita dello stesso Spezia sui propri profili: la Blancos Cup non si farà. Non esiste. È un pesce d’aprile. Chissà però che il Real Madrid non prenda spunto da uno scherzo per trasformare un sogno in realtà…

Nel frattempo, però, molti spezzini sognatori avevano già intonato la prima strofa in spagnolo…

Lo Spezia chiude salutando e ringraziando i tifosi che hanno messo “il sogno davanti alla razionalità, perché chi ama è così, segue il cuore”.

Complimenti, ancora una volta, ai social media manager dello Spezia che riescono a strappare un sorriso genuino anche in una situazione cosi difficile.