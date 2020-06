Sul portale della FIGC è apparsa #Restart, la nuova campagna di formazione e informazione rivolta a società, atleti e famiglie. Ecco di cosa si tratta:

«Dopo il grande successo di #NOIGIOCHIAMOINCASA, nell’ottica di una graduale ripresa delle proprie attività, il Settore Giovanile e Scolastico lancia #RESTART: il nuovo canale di contenuti rivolti a società, atleti e famiglie, per affrontare nel modo adeguato il riavvicinamento alla pratica sportiva.

Sempre tenendo in considerazione le indicazioni istituzionali che regolano il ritorno al calcio, l’SGS propone una serie di contest formativi, informativi e di approfondimento finalizzati a favorire una ripresa delle attività responsabile ed efficace.

#RESTART segue alle iniziative sviluppate con la campagna lanciata nel corso del lockdown: un’iniziativa che in termini di contenuti si è tradotta in diverse rubriche di riferimento – #CONFRONTIAMOCI, #BACKSTAGE, #TUTTOQUELLOCHEILIBRINONSPIEGANO – e, contestualmente, in un percorso formativo di ben 588 tra incontri, lezioni e conference – a cui hanno complessivamente partecipato 6.420 società e 13.960 persone.

Significativo anche quanto sviluppato nell’ambito dell’Area di Sviluppo Territoriale, con il supporto formativo fornito a ragazzi e genitori riguardo temi come SPORT E SALUTE, SPORTE E VALORI E SPORT E LIFE SKILLS, e la prosecuzione dei progetti scolastici come Il TIFO CHE FA BENE, che ha coinvolto oltre 3.000 studenti, e GIOCOCALCIANDO, che ha interessato circa 4.000 classi e più di 66.000 alunni.

Un cammino virtuoso e di grande impatto sul target di riferimento del Settore Giovanile e Scolastico; come dimostra quanto prodotto a livello di comunicazione – 293 web news e 2124 social post – e di relativi feedback – 1.924.867 visualizzazioni e 110.257 interazioni – che riprenderà con #RESTART, la prima vera tappa di riavvicinamento all’attività sportiva».