“IL GOL DEL POMERIGGIO”: UN GOL A MERENDA, INSIEME AI BISCOTTI; CI SARÀ ANCHE IL VOSTRO? PER SCOPRIRLO, SEGUITECI OGNI GIORNO SUI NOSTRI SOCIAL! OGGI ABBIAMO SELEZIONATO LA RETE DI CISTERNINO IN PRAESE-ALBENGA, NELLA 12ª GIORNATA DI PROMO A (STAGIONE 2015/2016).

Per la rete di oggi siamo andati a cercare in Promozione A, stagione 2015/2016. La rete di Cisternino, la partita, PRAESE – ALBENGA (terminata 3-0 in favore dei padroni di casa).

Il gol che abbiamo scelto è quello di un giovanissimo Cisternino: il giovane classe ’98 ci ha ormai abituato a reti di grande classe… ma guardate cosa faceva già 4 anni fa, a 17 anni, in Promozione!

Ed ecco il servizio completo del match in questione del nostro Alessandro Borniotto:

CURIOSITA’: in questa stagione Andrea Cisternino ha segnato la bellezza di 7 reti in stagione, ed è il terzo miglior marcatore della Praese, dietro soltanto a Davide Rossi (9) e Nicola Morando (10).

Questa era la rete di Levaggi ne “IL GOL DEL POMERIGGIO“, una delle nuove rubriche di Dilettantissimo!

