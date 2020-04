IL GOL DEL POMERIGGIO: La rete di… MURA

“IL GOL DEL POMERIGGIO”: UN GOL A MERENDA, INSIEME AI BISCOTTI; CI SARÀ ANCHE IL VOSTRO? PER SCOPRIRLO, SEGUITECI OGNI GIORNO SUI NOSTRI SOCIAL! OGGI ABBIAMO SELEZIONATO LA RETE DI MURA IN RIVAROLESE-VENTIMIGLIA, NELLA 21ª GIORNATA DI ECCELLENZA (STAGIONE 2017/2018).

Per selezionare il nostro GOL DEL POMERIGGIO siamo volati nella stagione 2017/2018, campionato di Eccellenza. Un match di alta classifica nella 21ª giornata, quello tra RIVAROLESE e VENTIMIGLIA. A spuntarla sono gli avvoltoi, che vanno a segno con i “gemelli del gol”: doppietta di Edo Mura e rete di Davide Sighieri, per un 3-1 finale che rilancia la Rivarolese nei piani alti della graduatoria di Eccellenza.

Abbiamo scelto la seconda rete di Mura, arrivata al 36′ del primo tempo e porta la Rivarolese sul temporaneo 2-1:

La rete selezionata oggi per “IL GOL DEL POMERIGGIO” (Edoardo Mura, Rivarolese: stagione 2017/2018)

Ecco il servizio del match in questione della nostra Giulia Bartolo:

Il servizio di Giulia Bartolo

CURIOSITA’. Un super Edo Mura, incontenibile in quella stagione 2017-2018. Quest’anno sino allo stop, con la maglia della Goliardica in Promozione B, Edo Mura ha siglato 9 reti, nonostante l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per buona parte d’inizio stagione (14 partite da titolare).

Questa era la rete di Mura ne "IL GOL DEL POMERIGGIO", una delle nuove rubriche di Dilettantissimo!

