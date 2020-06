RICCÒ LE RONDINI: BAUDONE SI DIMETTE

COMUNICATO UFFICIALE

Il G.S.D. Riccò Le Rondini 2008 comunica di aver ricevuto, nel corso della mattinata odierna, le dimissioni di Massimo Baudone dal ruolo di allenatore della prima squadra. La Società ha accettato le dimissioni.

Si chiude quindi un’avventura iniziata il 20 marzo 2018, durante le battute conclusive di un campionato in cui la squadra, con l’arrivo di mister Baudone, seppe cogliere un’insperata salvezza.

In totale, tra campionato e Coppa Liguria, sono state 59 le partite ufficiali di Baudone alla guida del Riccò Le Rondini:

– 24 vittorie (40,67%)

– 15 pareggi (25,42%)

– 20 sconfitte (33,89%)

In queste gare, la squadra ha realizzato 94 gol, subendone altrettanti.

Ecco le parole del mister: «La mia avventura nel mondo Riccò finisce qui! Come vi ho sempre detto, le motivazioni sono tutto e io non credo di averne abbastanza per quello che meritate. Ringrazio tutti per la disponibilità e la professionalità dimostrata, dai giocatori, allo staff, fino alla dirigenza.

Sono stati due anni e mezzo intensi, dove ho cercato di dare e fare il meglio che potessi.

Spero di avervi lasciato qualcosa, non tanto dal punto di vista calcistico ma soprattutto umano visto che è ciò che conta di più per me in queste categorie».

La Società ringrazia Massimo di cuore per il grandissimo lavoro svolto nel suo trascorso in giallo-blu e gli porge un sentito in bocca al lupo per il futuro, augurandogli il meglio.

