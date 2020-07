l G.S.D. Riccò Le Rondini 2008 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della squadra ad Andrea Borromeo.

Per il nuovo allenatore si tratta della terza esperienza sulla panchina giallo-blu. Lo si ricorda nelle stagioni 2012-2013 e 2015-2016, entrambe terminate con la salvezza, concluse rispettivamente al nono posto, con 38 punti, e al decimo posto, con 32 punti.

Si comunica inoltre il ritorno di Massimiliano Lertora nello staff tecnico, in veste di preparatore atletico. Riconferma anche per il preparatore dei portieri, Fabrizio Boracchia.

Ecco le parole di mister Borromeo:

«Sono molto contento che la Società abbia pensato a me: significa che la stima, la fiducia, reciproche, e i rapporti restano intatti anche con il passare degli anni.

Ho tanta voglia di ricominciare e di rimettermi in gioco. Farlo con il Riccò, dove c’è la possibilità di lavorare con serietà e serenità, rende il tutto ancora più speciale.

Dopo un’assenza di due anni dal calcio dei grandi, sono anche curioso di vedere se e cosa è cambiato nel frattempo. Spero possa essere una stagione divertente e stimolante per tutti!»

Un grande in bocca al lupo da parte di tutto il Riccò Le Rondini a Borromeo e il suo staff,con l’augurio di cogliere importanti successi assieme in questa nuova avventura.

