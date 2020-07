RIESE, ANCORA UN GIOVANE RINFORZO. Dopo l’arrivo del classe 1999 Samuele Selva, la Riese porta a casa un secondo under per rafforzare la linea giovane biancoceleste. Un altro classe ’99, ex Caperanese, si aggiungerà alla rosa: si tratta di Mirco Magno. Ecco il comunicato della società, diffuso attraverso i portali biancocelesti, e la foto di rito (in copertina):

«Secondo “under” che va a rinforzare la categoria dei fuoriquota:

ACD Riese annuncia il centrocampista classe 99 Mirco Magno.

Cresciuto come settore giovanile nella Caperanese e Real Fieschi, giocherà nelle prime squadre di Caperanese Calvarese e A Ciassetta.

La società da il benvenuto nella Famiglia Riese, augurandogli buon lavoro e buona permanenza nei colori biancolecesti».

