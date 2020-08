Terzo “under” che va a rinforzare la categoria dei fuoriquota:

ACD Riese annuncia come quarto acquisto per il campionato 2020/2021 l’esterno offensivo classe 2001 Luca Giangrande

Cresciuto come settore giovanile dell’Astrea nel Lazio, dove nell’anno passato la sua squadra ha raggiunto il secondo posto a livello regionale, quest’anno la famiglia venendo a vivere in Liguria ed a Chiavari, ha deciso di abbracciare il progetto della Famiglia Riese

La società gli da il benvenuto , augurandogli buon lavoro e buona permanenza nei colori biancolecesti.

