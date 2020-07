Con 41 reti subite in 21 giornate, la Riese – quinta in classifica – è la terza peggior difesa del campionato di Prima Categoria (girone C)! Per “puntellare la difesa ballerina”, Il primo rinforzo dei biancocelesti è Daniele Bertani, difensore classe 1995. Ecco il comunicato ufficiale della società:

«Primo rinforzo per puntellare una difesa ballerina della passata stagione: ACD Riese annuncia come primo acquisto per il campionato 2020/2021 il difensore classe 95 Daniele Bertani. Cresciuto come settore giovanile nella Lavagnese, giocherà nelle prime squadre di Vallesturla, Sestrieri e Cogornese. La società da il benvenuto nella Famiglia Riese, augurandogli buon lavoro e buona permanenza nei colori biancocelesti».