La Riese ufficializza l’arrivo del quarto under in rosa: presentato Enrico Tarozzi, difensore classe 2001 scuola Virtus Entella. Ecco il comunicato della società e la foto di rito (in copertina):

«Quarto “under” che va a rinforzare la categoria dei fuoriquota: ACD Riese annuncia il difensore Enrico Tarozzi difensore classe 2001.

Cresciuto come settore giovanile nella Virtus Entella, debutterà come prima squadra nella Caperanese.

La società da il benvenuto nella Famiglia Riese, augurandogli buon lavoro e buona permanenza nei colori biancolecesti».