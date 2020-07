La Riese annuncia il primo acquisto, che andrà a rinforzare la categoria dei fuoriquota a disposizione dei biancocelesti: Samuele Selva, classe 1999. Il comunicato della società:

«ACD Riese annuncia come secondo acquisto per il campionato 2020/2021 l’attaccante classe 99 Samuele Selva. Cresciuto come settore giovanile nell’Entella, giocherà nelle prime squadre di Lavagnese, Rapallo Ruentes, Golfo Paradiso, A Ciassetta, Real Fieschi e Marina Giulia. La società da il benvenuto nella Famiglia Riese, augurandogli buon lavoro e buona permanenza nei colori biancolecesti».