Che sia il primo passo per la ripartenza definitiva, finalmente si ritorni a parlare di calcio giocato. E come primo passo per la stagione 2021/2022, ACD Riese ha il piacere di confermare Mister Alessandro Oggiano alla guida della squadra. E tutto il suo staff tecnico già avuto nelle passate stagioni, ed infine lo staff sanitario implementato la passata stagione, con cui si è instaurato un rapporto preciso e duraturo già nella pur breve ma passata stagione.

Per il quarto anno di fila, prosegue il rapporto di fiducia e di stima reciproca tra noi ed il nostro Addetto Stampa Mirko Demartini.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!