Il coronavirus, finalmente, sta cominciando a cedere campo al football: tornano i campionati dilettantistici, i primi summer camp e, immancabilmente, i primi tornei estivi. Non parliamo proprio di calcio, che ancora non è stato autorizzato, ma di calcio tennis: il riscaldamento più amato dai giocatori dilettanti di tutte le età dovrebbe infatti garantire il rispetto delle distanze di sicurezza vigenti. A Pra’ non se lo sono fatto ripetere due volte e hanno organizzato, presso il Baciccia, il primo torneo di calcio tennis di Genova. Questo il messaggio arrivato in redazione:

“Ci siamo ⚽ ❤

Il 22 Giugno parte dalle 19:00 il torneo CALCIO TENNIS presso il campo dell’ Asd Praese 1945💪.

➡ Si gioca in 3 Vs 3 e le squadre possono essere formate da 4 giocatori.

➡ Quota squadra euro 100.

➡ Non ci sono limiti di categoria.

➡ Per partecipare basta un messaggio privato su fb oppure un messaggio whatsapp ai numeri 📱 3896828401 oppure al 📱 3479007947.

È ORA DI DIVERTIRCI ⚽”

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME.

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!