Al momento la classifica delle aventi diritto in caso di posti vacanti è la seguente. Ricordando che, come confermato nuovamente dalla federazione, quest’anno si procederà alternando due retrocesse dalla D ad una società di Eccellenza:

1) SAMMAURESE punti 68.5

2) VADO punti 65.5

3) CORTICELLA punti 39.5



4) NARDO’ punti 62

5) FRANCAVILLA punti 55

6) SINALUNGHESE punti 36



7) CILIVERGHE M. punti 51

8) LEVICO TERME punti 50

9) ST.GEORGEN punti 33



10) VIGASIO punti 49

11) AVEZZANO punti 46

12) PORTOGRUARO punti 30



13) LIGORNA punti 45

14) FEZZANESE punti 43

15) REGGIO MEDITERRANEA punti 28.5



16) POMEZIA punti 39

17) CITTA DI ANAGNI punti 38

18) LUMEZZANE punti 26



19) SANGIUSTESE punti 36

20) INVERUNO punti 34

21) TORVISCOSA punti 21



22) POL.BUDONI punti 30

23) TUTTOCUOIO punti 18.5

24) PALMESE punti 18



25) CHIETI punti 11

26) ANCONITANA punti 17

27) SORA punti 20

28) BARLETTA punti 11

29) AKRAGAS punti 9

Venerdì 24 luglio è il termine ultimo per le iscrizioni. In base a chi non si iscriverà e a chi non ha le condizioni richieste dalla LND si procederà ai ripescaggi.