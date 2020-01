Con il ritiro del Real Fieschi cambierà la classifica di Promozione Girone B. Il nuovo regolamento prevede rispetto al passato una modifica della norma 53 delle NOIF pubblicata il 2 Gennaio 2019 e al punto 3 prevede

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

Sulla base di questa norma il REAL FIESCHI non avrebbe nessuna partita. Sconquasso in classifica il VALLESCRIVIA balza in testa al campionato che si riapre totalmente! Sono 6 le squadre in 3 punti

Questa la classifica prima del ritiro del REAL FIESCHI con i risultati positivi dei bianco blu

1) Cadimare 31

2) Forza e Coraggio 30

3) Golfo PRCA 30

4) Canaletto 29

5) Vallescrivia 29 (1-1) Casa Real

6) Colli Ortonovo 26

7) Goliardica 25 (5-0) casa Real

8) Marassi 24

9) Levanto 20 (2-3) Trasferta

10) Sammargh. 18 (1-0) Casa Real

11) Magra Azzurri 17

12) Real Fieschi 16

13) Little Club 14 (0-3) Trasferta

14) Don Bosco SP 13

15) Bogliasco 10

16) Valdivara 6 (4-1) Casa Real

Questa la classifica dopo il ritiro del REAL FIESCHI (in maiuscolo le squadre che avevano lasciato punti al Real Fieschi)

1) VALLESCRIVIA 28 (-1)

2) Cadimare 28 (-3)

3) Forza e Coraggio 27 (-3)

4) Golfo PRCA 27 (-3)

5) Canaletto 26 (-3)

6) GOLIARDICA 25

7) Colli Ortonovo 23 (-3)

8) Marassi 21 (-3)

9) LEVANTO 20

10) SAMMARGHERITESE 18

11) LITTLE CLUB 14

12) Magra Azzurri 14 (-3)

13) Don Bosco SP 10 (-3)

14) Bogliasco 7 (-3)

15) VALDIVARA 6

16) Real Fieschi ritirato