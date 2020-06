Qui Rivasamba: dopo il cambio della guida tecnica in prima squadra (fuori Del Nero, dentro Cesaretti) è tempo di novità anche per quanto riguarda la Juniores. L’ormai ex mister Ruben Padi rimane in società con altri ruoli ma viene sostituito da Luca Ghio alla guida della Juniores di Eccellenza.

Il comunicato della società

“L’ASD RIVASAMBA HCA comunica che la conduzione tecnica della Juniores sarà affidata a Mister Ghio Luca. Mister Ruben Padi, alla guida della Juniores nello scorso anno con ottimi risultati, rimane in Società con incarichi tecnici. Ai Mister auguriamo buon lavoro.”

