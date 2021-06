Il Presidente Adriano Pastorino, i Direttori Generali Simone Ameri e Claudio Ceruti. Il Consiglio Direttivo, il Settore Tecnico e tutti i giocatori del Rivasamba partecipano con profondo cordoglio e vivissimo rimpianto al lutto e al dolore della Moglie Luciana. Del figlio Giacomo con Roberta, e della famiglia tutta per la scomparsa del caro Giorgio Nicolini. Per sempre riconoscenti ne ricordano l’appassionato impegno, la schietta amicizia e la profonda passione prosa per la crescita dei nostri giovani calciatori.

La redazione di Dilettantissimo si unisce al lutto della famiglia. Giorgio Nicolini, storico dirigente del Rivasamba, lo ricordiamo come una persona appassionata di questo sport, volenterosa e sempre disponibile.

Ciao Giorgio

