Nel girone B di Eccellenza, nella giornata odierna, arriva il secondo cambio di panchina a distanza di poche ore da quello della SESTRESE.

La sconfitta casalinga contro il CANALETTO ha lasciato degli strascichi in casa RIVASAMBA.

La formazione arancio nero perdendo contro i Canarini spezzini, hanno dovuto abbandonare ogni velleità di raggiungere i play off, a favore proprio del CANALETTO diretta concorrente per conquistare l’ultimo posto della poule promozione

.

Il RIVASAMBA ha così mancato l’obiettivo stagionale e gioco forza, la società di comune accordo con il mister, ha deciso di cambiare la guida tecnica e al posto di Mister David CESARETTI, arriverà Davide DEL NERO che già da domani guiderà il suo primo allenamento in vista dei play out e dell’ultima giornata della regular season che si disputerà domenica a Begato 9 contro il CAMPOMORONE.