Rivasamba: lunedì 17 agosto 2020 alle ore 18:30 inizierà ufficialmente la stagione 2020-2021 della prima squadra agli ordini di mister Cesaretti e del suo staff. Ecco il comunicato ufficiale e la rosa dei convocati:

«Il nuovo corso vuole dare spazio ai giovani e per questo tanti ragazzi provengono proprio dal nostro settore giovanile dando così una motivazione e uno stimolo in più ai più giovani della cantera calafata che cresceranno con l’obiettivo di esordire in prima squadra.

L’attaccamento alla maglia lo devi sentire fin da piccolo se però hai la possibilità di continuare a vestirla.

Ed è con questo spirito e obiettivo mister David Cesaretti e Roberto Padi “Ruben” hanno formato la nuova rosa:

Mister CESARETTI David

Mister in seconda PADI Roberto “Ruben”

Collaboratore tecnico BREGANTE Agostino

Preparatore atletico PROF. GALELLI Nicolò

Massaggiatore MASCIA Gianni

Preparatore portieri MOTTO Marco

PORTIERI

RAFFO Mattia 95

BARBIERI Riccardo 02

CAMBIANO Pietro 95

DIFENSORI

MAUCCI Raffaele 90

PORRO Alberto 95

DE FILIPPI Matteo 97

LATIN Matteo 94

SCARPINO Samuele 01

COPELLO Manuel 01

DEL CORSO Lorenzo 01

PERAZZO Fabio 02

STROMBOLO Nicolò 02

FOLLI Lorenzo 02

STURLA Alessandro 02



CENTROCAMPISTI

VOTTERO Marco 96

COSTA Francesco 95

SANGUINETI Federico 98

RUFFINO Andrea 95

NICOLINI Giacomo 85

MOTTO Nicholas 02

REPETTO Pietro 02

GIACALONE Nicola 01

BALDASSARE Andrea 03

ATTACCANTI

PATERNO Davide 91

FONTANA Cristian 83

IVALDI Giovanni 00

LESSONA Erik 00

MONTEVERDE Pietro 99

PADI Thomas 02

SIMEONE Piergiorgio 01

Le prima settimana di allenamento si terrà presso lo stadio Sivori di Sestri Levante grazie all’ospitalità della società “Corsara”, visto che il nuovo campo dell’Andersen ha bisogno di qualche ultimo ritocco».

