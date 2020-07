ROSSIGLIONESE, CHE COLPO! Oggi vi avevamo raccontato di come la Rossiglionese di mister Nildo Biato iniziasse a muoversi sul mercato (qui l’articolo), in particolare partendo dall’arrivo di quattro giovani. Ma non sono gli unici innesti di giornata! La Rossiglionese fa il colpo grosso e porta in bianconero l’ex Sampdoria (professionismo) e – nel più recente passato, Voltrese – Gianluigi Bianco! Ecco la nota della società, pubblicata sul profilo Facebook bianconero:

«Un altro grande colpo, che non ha bisogno di grosse presentazioni e che avremo l’onore di avere nella nostra rosa! Anche lui pronto a vestire la quasi centenaria maglia bianconera! Benvenuto a Gianluigi Bianco».