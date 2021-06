La Rossiglionese è pronta a ripartire per una nuova stagione calcistica.

Siamo lieti di comunicare le riconferme di Paolo Folli nel ruolo di Direttore Sportivo. Di Nino Bevilacqua come Direttore Tecnico e ovviamente di Nildo Biato come allenatore.

L’obiettivo rimane quello di portare sempre più in alto i colori di questa gloriosa societa.

