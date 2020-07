Come anticipato nei giorni scorsi sul nostro portale, la Ruentes ha individuato in Giuseppe Gulino l’uomo adatto per rimpiazzare Gianni Siri sulla panchina bianconera. Per Gulino si tratta di un ritorno di fiamma, dopo le esperienze con la formazione ruentina in juniores e prima squadra.

Questo il comunicato della Ruentes

La Società Acd Ruentes 2010 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione 2020/2021 a Giuseppe Gulino, ex tecnico della prima squadra nella stagione 2017/2018 e della Juniores nella Stagione 2018/2019. La Società augura al mister e al suo staff buon lavoro.



