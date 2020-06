RUENTES: UN OSPITE ALLA GRIGLIATA DI FINE ANNO. E IL NUOVO MISTER…

I ragazzi della Ruentes salutano la stagione 2019/20 con la consueta grigliata di fine anno. Presenti, a casa di Federico Ansaloni, quasi tutti i giocatori insieme al preparatore dei portieri Matteo Pagani. Insieme a loro anche Francesco Costa, centrocampista esterno del Rivasamba e ex del Rapallo. Semplice amicizia o indizio di mercato?

Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di come il centrocampista Mirko Grilli stesse valutando la possibilità di lasciare Rapallo (clicca qui per leggere l’intervista): il pranzo di oggi ha il sapore di addio o significa un altra stagione in bianconero?

Nel frattempo, indiscrezioni sempre più insistenti danno Giuseppe Gulino come successore di Gianni Siri sulla panchina della Ruentes. Per Gulino si tratterebbe di un ritorno di fiamma, dopo che nella stagione 2017/18 subentrò a Roberto Pernigotti.

