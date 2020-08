RUPINARO, ARRIVA DI SALVO DAL CARASCO. In Seconda Categoria continuano i movimenti del Rupinaro, che oggi annuncia un nuovo innesto: Salvatore Di Salvo, attaccante classe 1979 proveniente dal Carasco, sarà un nuovo giocatore a disposizione di mister Maiolino. Ecco il comunicato ufficiale:

«L’Associazione Sportiva Dilettantistica Rupinaro Sport 2014 è lieta di annunciare Salvatore Di Salvo (classe 1979) – attaccante proveniente dal Carasco -, come nuovo giocatore della Prima squadra agli ordini di mister Maiolino, per la stagione sportiva 2020-2021.

Di Salvo è cresciuto calcisticamente nel Bagheria. Successivamente, dopo alcune esperienze in Sicilia, si è trasferito in Liguria ed ha vestito le casacche di Leivi (Seconda categoria); Riese (Terza categoria); Arenelle (Terza categoria) – con cui è stato vicecapocannoniere del campionato; United Rapallo (Terza categoria), Carasco (Terza e Seconda categoria), in cui ha ottenuto una promozione tramite i playoff.