In questo clima surreale, sulla carta stampata specializzata si accende il dibattito su quali potrebbero essere le decisioni più giuste da prendere, se tornare a giocare o no, dalla Serie A ai nostri dilettanti.



In un’intervista a Tuttosport, è intervenuto il Presidente della Lucchese, Bruno Russo. I rossoneri toscani attualmente sono primi nella classifica di Serie D nel nostro girone, a un solo punto di distanza dall’inseguitrice Prato. Entrambe stoppate nella domenica dello scontro diretto.

«In questo momento è impensabile per i Dilettanti poter tornare a giocare, significa ignorare quello che sta accadendo, non solo in Italia ma nel mondo. Deve avere un grande coraggio chi si assume la responsabilità di mandare in campo i giocatori, accanto a loro le persone che formano gli staff tecnici e organizzativi di ogni società. Capisco che chi è in testa, come lo siamo noi, abbia interessi a veder premiati gli sforzi di mesi di lavoro, ma la salute viene prima di qualsiasi altra cosa. Sarebbe già positivo che si possa riprendere a settembre, in C e in D,a porte aperte. Nella speranza che anche l’economia si rimetta in moto, perché senza quella anche il sistema calcio pagherebbe conseguenza salatissime».