SAMMARGHERITESE, CONFERMATO MUSANTE. La Sammargheritese comunica ancora una conferma: Matteo Musante vestirà la casacca arancione anche nella prossima stagione sportiva. A comunicarlo, la stessa società levantina attraverso i propri canali social ufficiali:

«Con i colori arancioni cuciti addosso, Mattia MUSANTE si appresta ad affrontare un’altra stagione a Santa Margherita Ligure. Noi non potevamo fare a meno della sua qualità, della sua tecnica e della genuinità di un bravo ragazzo come lui, mentre Mattia Musante non poteva fare a meno delle emozioni che questa maglia sa regalargli. Buona stagione Muso…».

